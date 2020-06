Niente Serie A su beIN Sports: "Per motivi legali, non trasmetteremo le partite"

Niente Serie A sui canali di beIN. Con un breve tweet, il network con sede a Doha, che ha acquistato da IMG i diritti televisivi del massimo campionato italiano in 35 Paesi esteri, tra cui Francia, Australia, Indonesia, buona parte del Medio Oriente e Africa, ha reso noto che non trasmetterà le partite della massima serie nostrana. “Per motivi legali - si legge - beIN ha dovuto prendere la malaugurata decisione di non trasmettere partite dalla Serie A. Ci scusiamo per l’inconveniente, ma speriamo che possiate continuare a godere degli altri contenuti sportivi sui nostri canali”. Non è esplicitato quali siano le ragioni e le problematiche dietro questo oscuramento. Per quanto riguarda il Medio Oriente, diversi osservatori esteri lo hanno letto come una sorta di "ripicca" del network (con base in Qatar, appunto) per l'accordo tra la Serie A e l'Arabia Saudita relativo alla Supercoppa Italiana. In Francia, L'Equipe fa invece riferimento alle dispute legali ed economiche legate al risarcimento dei danni patiti dall'emittente per la pandemia e al pagamento della sesta rata dei diritti tv.