Niente Sky a Debrecen: il Toro su un sito streaming ungherese

Debrecen-Toro senza Sky. L'emittente televisiva, infatti, rischia di non poter coprire l'evento di domani pomeriggio. Il club ungherese non ha concesso i diritti, è pressoché impossibile che si riesca a trovare un accordo entro le 18.30 di domani, orario di inizio della sfida. Sky, infatti, ha i diritti per la competizione a partire dai gironi, mentre per i turni preliminari deve discuterne con le singole società. I tifosi granata, però, potranno comunque seguire Belotti e compagni sul sito di streaming M4 Sport.