Niente sorpasso alla Juve: la Fiorentina ferma l'Inter sull'1-1 al Franchi

All'Inter non riesce il controrpasso alla Juventus, vittoriosa nel pomeriggio, con la Fiorentina che blocca Conte e i suoi con un 1-1 acciuffato al 92' grazie al grande gol di Vlahovic.

BORJA CONTRO IL CUORE - Pronti via e l'Inter è già in vantaggio dopo neanche 10 minuti di gioco. Borja Valero, l'ex dal cuore fiorentino, non perdona la difesa ballerina della squadra di Montella e con una finta di corpo in ricordo dei bei tempi al Franchi, manda fuori giri Milenkovic prima di battere in controtempo Dragowski. Non segnava dal maggio del 2018 ed ha atteso di tornare a "casa" per togliersi questa soddisfazione. Scuse di rito e l'esultanza è servita. La Fiorentina reagisce subito alzando il ritmo del pressing e cercando di chiudere i nerazzurri nella propria metà campo, ma senza punte di ruolo, gli attacchi dalle fasce risultano inutili e l'occasion più ghiotta è un tiro da fuori di Badelj neutralizzato da Handanovic con una parata straordinaria.

FINALE IN MANO AL VAR - A cinque minuti dalla fine l'Inter passa nuovamente, nel miglior momento della squadra di Montella, ma la lunga esultanza di Lautaro, autore del tap in vincente, viene vanificata dal Var che vede un fuorigioco dell'assist man Lukaku. Niente da eccepire e viola ancora in partita. Basta che i nerazzurri alzino i giri ed ecco che arriva un'altra occasione, questa volta con lo stesso belga su cross di un altro ex come Biraghi. Il colpo di testa è bellissimo ma la risposta di Dragowski è da fotografi. A due minuti dal fischio finale, un intervento in area di Skriniar che sfiora la palla mentre scivola a terra, fa gridare al rigore i 35 mila tifosi del Franchi. C'è chi ricorda il rigore di polpastrello, chi le parole di Spalletti sempre per arbitri e rigori. Intanto Mariani decide di non fischiare e di mandare tutti negli spogliatoi sull'1-0 interista.

IL FRANCHI FISCHIA CHIESA...O MONTELLA? - La ripresa non cambia il copione visto in precedenza con l'Inter in discreto controllo e la Fiorentina che continua a sparare a salve. In un quarto d'ora senza occasioni, la notizia arriva quando si alza il tabellone luminoso del quarto uomo con il nome di Chiesa. Dal Franchi si leva un coro di fischi, forse per l'attaccante, forse per l'allenatore. La sensazione è che anche la tregua tra i fiorentini e il giocatore rimasto a forza a Firenze la scorsa estate, sia finita. Il rendimento in campo non è all'altezza delle aspettative e i tifosi, che non gli hanno mai fatto mancare il proprio sostegno, hanno deciso di non difenderlo più.

CAPOLAVORO VLAHOVIC E PRIMATO ALLA JUVE - L'Inter sembra in totale controllo della partita e va di nuovo vicino al gol con Lukaku, murato nuovamente da Dragowski. I nerazzurri non concedono spazi ai viola ma il nervosismo cresce quando in un'azione di contropiede Lautaro non toglie il piede davanti al portiere polacco e lo colpisce rischiando il cartellino rosso. I cambi dei due allenatori sono conservativi da una parte e dalla disperazione dall'altra, con Montella che rispolvera dopo mesi uno come Eysseric. Solo un miracolo potrebbe salvare la Fiorentina e ci pensa Vlahovic a trasformarsi nel messia. Dopo una corsa di 40 metri, calcia col suo sinistro trovando l'incrocio dei pali per il clamoroso 1-1 che rincuora Montella dopo quattro sconfitte e condanna l'Inter a trovarsi appaiata alla Juventus.