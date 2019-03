Niente squalifica per Gattuso: il tecnico in panchina contro l'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nessuna squalifica per Gennaro Gattuso, tecnico del Milan: l'allenatore sarà in panchina per il derby contro l'Inter di domenica sera. Per lui 15mila euro di multa e diffida per espressione intimidatoria a un calciatore della squadra avversaria durante la gara contro il Chievo Verona.