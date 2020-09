Niente Tolstoj, lo manda Pep: Verona, chi è Ivan Ilic. Il nuovo jolly di Juric

Tolstoj non c'entra, anche se il nuovo acquisto del Verona è un quasi omonimo del protagonista di un celebre racconto dello scrittore russo. L'Hellas ha annunciato in giornata l'arrivo di Ivan Ilic, centrocampista serbo classe 2001, approdato alla corte del croato Juric in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City.

La carriera. Classe 2001, Ilic è cresciuto in patria, allo Stella Rossa di Belgrado. Nel 2017, il Manchester City lo acquista, assieme a suo fratello Luka, di due anni più grande. Ivan rimane in prestito a Belgrado fino ai 18 anni, poi di fatto inizia a girare, anche se il Guardian lo indica come il prospetto più interessante nelle giovanili del City. Nel 2018-2019 ha giocato ancora in Serbia, al FK Zemun. Nella stagione 2019-2020, invece, ha fatto esperienza in Olanda, in Eerste Divisie (l'equivalente della nostra Serie B), con la maglia del Nac Breda. Fin qui, 42 presenze e 7 gol in carriera da professionista.

Le caratteristiche. 182 centimetri d'altezza, mancino di piede ma capace di usare con ottima padronanza anche il destro. Nasce esterno di sinistra, col passare degli anni si accentra, andando a occupare in via definitiva la posizione di regista. La stessa occupata, con buoni frutti, a Breda nell'ultima annata: alle caratteristiche più marcatamente difensive si accompagna una buona qualità nel lancio lungo e una discreta familiarità col gol. A testimonianza della sua capacità di usare entrambi i piedi, nello Zenum è stato invece spesso e volentieri come esterno di destra, per lo più offensivo, ma all'occorenza anche difensivo. Un vero e proprio jolly, che a Verona, anche dal punto di vista tattico, cercherà la propria definitiva collocazione in campo. E magari la consacrazione. Negli schemi di Juric, sempre pronto a beneficiare dei movimenti e degli inserimenti dei centrocampisti, potrebbe starci a pennello.