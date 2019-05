Niente valzer: la Liga controtendenza e le big con le panchine certe

© foto di Imago/Image Sport

Ernesto Valverde ha vinto il titolo spagnolo, si è detto chiaramente felice e oggi sfida pure il Liverpool in semifinale di Champions League. Zinedine Zidane è tornato come figliol prodigo sulla panchina del Real Madrid. Dopo l'esonero di Santiago Solari, dopo l'addio a sorpresa, dopo che altrettanto inaspettatamente Florentino Perez aveva strappato alla Spagna, lesa maestà, Julen Lopetegui. Diego Pablo Simeone è stato travolto dalla Juventus, ha finito la stagione a zero titoli e sembra alla fine di un ciclo. Solo che il prossimo lo riaprirà lui, con tanto di rinnovo già firmato.

Nessun valzer E' quel che non vivevamo da tempo, quel che non accadrà in Spagna. Il valzer delle panchine che non ci sarà. Il Barcellona che ha già il suo tecnico, apprezzato dai grandi, già venerato dai giovani e dai nuovi. Valverde piace a Lionel Messi e Riqui Puig, stella e crack, e a tutti quelli che in mezzo a loro sono nella rosa catalana. Zidane, figuriamoci: ha resuscitato i moribondi Isco e Marcelo, giubilerà Gareth Bale e avrà un multimilionario mercato a disposizione. Eden Hazard e Luka Jovic i primi regali pronti, con tanto di certezza di vederlo allenare ancora i Blancos. Di Simeone, quel che vale sopra: magari perderà Antoine Griezmann, destinazione Catalogna. Magari cederà uno tra Saul e Rodri, al Manchester City, perderà certamente Diego Godin per l'Inter e chissà pure José Gimenez per l'altra sponda più nobile di Madrid. Però è solo un nuovo ciclo che inizia. Un'altra storia che riparte. Senza valzer. Solo in cerca di nuovi acuti, tutte e tre con gli stessi tenori.