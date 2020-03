Niente venerdì per Atalanta-Lazio? Ieri scambio d'opinioni Percassi-Lotito, risolto dai rinvii

Alla fine, tutto è filato liscio. Nell'assemblea di ieri, andata deserta perché si sono registrate appena tre società, ci sono stati però anche momenti di tensione. Nello specifico, scrive Tuttosport tra Luca Percassi, ad dell'Atalanta, e Claudio Lotito, presidente della Lazio. Il primo non avrebbe gradito la mancata concessione dell'anticipo a venerdì per Atalanta-Lazio, una consuetudine per chi gioca la Champions di martedì come gli orobici. Ne è nato uno scambio di opinioni, poi ricomposto soprattutto perché sono intervenuti i rinvii e hanno risolto il problema.