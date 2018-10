Niente vittoria ma Longo non rischia. Stirpe conferma lui e il ritiro

13.05 - TRA POCO SI VOTA Alle 13.15, annuncia il dg e segretario dell'assemblea, Michele Uva, prenderà il via la votazione per il futuro Presidente della FIGC. 13.00 - GRAVINA: "IL NOSTRO RISCATTO COMININCIA OGGI" Così Gabriele Gravina sul suo ruolo. "Prima di un Presidente che...

Lazio, il cordoglio del club per la scomparsa del tifoso biancoceleste

Serie C, Cuneo vittorioso contro il Pro Piacenza. Decide Bobb

Oggi in TV, il posticipo di A: stasera Sampdoria-Sassuolo

De Luca sul Mattino: "Napoli, il vantaggio di non essere favoriti"

Garanzini su La Stampa: "Derby, il verdetto non fa una piega"

Fabbricini sulla B a 19 squadre: "Scelta che non rifarei"

Juve, verso lo United: dubbio Dybala-Bernardeschi. Douglas in panchina

Moreno Longo resta sulla panchina del Frosinone. Dopo il 3-3 contro l'Empoli, la conferma arriva dal presidente Maurizio Stirpe, nelle parole riportate da La Repubblica-Roma. "Longo rimane, si è saputo correggere: le responsabilità andrebbero attribuite a chi ha commesso errori da Serie B. Alcuni non stanno facendo vedere quanto dimostrato altrove". Intanto prosegue il ritiro per i frusinati al Mancini Park Hotel di Roma. Sempre con Moreno Longo alla guida.

