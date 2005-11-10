Njie brilla a Firenze e il tifoso del Torino Chiambretti punge Cairo: "Non serve ad Abate"
Niccolò Righi
Nuova frecciata social di Piero Chiambretti nei confronti di Urbano Cairo. Il conduttore televisivo, noto tifoso granata, è tornato a ironizzare sulle scelte del presidente del Torino attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. Al centro del post c'è Alieu Njie, ceduto la scorsa estate alla Fiorentina con la formula del prestito con obbligo di riscatto. A corredo della fotografia dell'attaccante svedese, Chiambretti ha inserito una didascalia decisamente sarcastica: "Non serve al gioco di Abate", firmandola provocatoriamente proprio a nome di Cairo.
Njie convince a Firenze con gol e belle prestazioni
L'ironia del conduttore nasce dal rendimento del classe 2005 con la maglia viola. Dopo il trasferimento in Toscana, Njie sta infatti trovando spazio e continuità, riuscendo a ritagliarsi un ruolo importante e a mettersi in mostra anche sul piano realizzativo, con tre gol e due assist nelle ultime tre partite.