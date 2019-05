Nkoulou: "I miei genitori sono morti, Mazzarri è come un padre per me"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da Il Corriere di Torino, il difensore granata Nicolas Nkoulou ha parlato anche del suo futuro e del rapporto speciale con mister Walter Mazzarri: "Per me Mazzarri è come un secondo papà e immaginerete che non uso a caso una definizione così. Mio papà e mia mamma sono morti, li amavo moltissimo, mi hanno dato la vita, tutto. Mazzarri non è solo un incredibile maestro di calcio, ha di questo gioco una conoscenza infinita. Per me è un papà che difende i suoi giocatori, da tutto e tutti. Rigoroso, ma anche affettuoso. E comunque sempre protettivo. Futuro? Voglio correre con il torino, non ascolto le voci di mercato".