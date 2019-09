© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il proprio account Instagram, Nicolas Nkoulou ritorna sull'intervista rilasciata a L'Equipe e mantiene la propria linea di pensiero: "Sono un uomo leale, onesto e moralmente integro. In tutta la mia carriera, nessun compagno, allenatore o dirigente ha mai messo in dubbio la mia professionalità e ancor meno la mia educazione. Un professionista deve informare i suoi superiori quando non è nelle condizioni ottimali per svolgere il proprio compito, come ho fatto io nei confronti dell'allenatore ma anche dei miei compagni. Ho portato e porto tuttora grande rispetto per la società Torino, per la sua storia, e ho sempre dato l'esempio dentro e fuori dal campo. Non voglio entrare in sterili polemiche. Per me, un uomo si definisce per il rispetto della parola data. Sfortunatamente, ho compreso che le promesse sono difficili da mantenere. Ho preso nota che i dirigenti abbiano rifiutato di lasciarmi partire anche quest'estate. Tornerò a lavorare senza che questo episodio intacchi la mia motivazione, la mia professionalità e ancor meno la volontà di difendere con ardore i colori del Torino. Darò tutto affinché i tifosi siano fieri di me. Il silenzio non è segno di colpevolezza".