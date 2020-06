Nkoulou segna il "gol della ripresa": Sepe battuto e Torino subito in vantaggio

Si sblocca su calcio piazzato, in quella che dovrebbe essere una situazione particolarmente cara al Parma, la sfida dello stadio Grande Torino: i granata passano a condurre al quarto d'ora grazie a Nicolas Nkoulou, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo colpisce in maniera violentissima con la testa e piega le mani di Sepe, il cui rientro in campo è fino ad ora amaro. Torino 1 e Parma 0 dopo i primi quindici minuti di gioco, coi granata sicuramente più intraprendenti in questo primo spezzone di partita.