Nkoulou segna solo in casa. E, la partita col Parma lo dimostra, i tifosi non c'entrano

Tutte le cinque reti di Nicolas Nkoulou in Serie A sono arrivate all'Olimpico Grande Torino: il difensore granata si dimostra un goleador prettamente casalingo, anche se i tifosi non c'entrano, visto che oggi ha sbloccato la sfida col Parma nel silenzio dell'impianto torinese. Il centrale africano non segnava in campionato da dicembre 2018 e un anno e mezzo dopo, ha trovato la rete in un momento cruciale della stagione del Torino, anche se i granata non sono riusciti a portare a casa la posta piena.