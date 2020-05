No a quarantena e maxi-ritiro: come e perché la Serie A è arrivata al dietrofront di oggi

Tutto nasce dalle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di calcio professionistiche e degli arbitri”. Quelle che ieri Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha trasmesso a Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport. Un documento nel quale la federcalcio, come dichiarato ieri da Spadafora, ha accolto i rilievi del CTS, adeguando il protocollo del 18 aprile alle richieste del comitato sui test, sul maxi-ritiro per garantire l’isolamento del gruppo squadra, sulla responsabilità dei medici e sulla quarantena dell’intera rosa, necessaria in caso di nuovo contagio.

Protocollo indigesto per la A. È su quel documento, e sulla missiva di corredo, nella quale peraltro lo stesso Gravina si augura un futuro allentamento delle misure richieste dal CTS, che si è incentrata la discussione in merito alla ripresa, nell’assemblea di Lega Serie A di oggi. Ed è sempre da lì che nasce il dietrofront di molti dei 20 club del massimo campionato: ripartire così, a queste condizioni, è impossibile.

Problema alloggio. Al netto delle responsabilità, una questione sollevata pubblicamente sia dall’Udinese che della Lazio, le difficoltà sono anzitutto di natura pratica. I club privi di una foresteria presso il proprio centro sportivo hanno grosse ritrosie sull’ipotesi di svolgere il maxi-ritiro e creare la famosa bolla sterile in un albergo esterno. Questione di costi, alti, e non solo. Quali club? Sicuramente l’Inter ha giudicato impraticabile questo scenario, e anche da casa Fiorentina filtrano valutazioni sull’effettiva possibilità di far partire il ritiro se le condizioni non cambieranno. Ma il fronte è molto più ampio: a parte la Juventus, che può sfruttare il J-Hotel, e proprio la Lazio, che è contraria al protocollo ma può contare su Formello già attrezzato a tal fine, pochissimi club hanno la possibilità ospitare un gruppo squadra da 60-70 persone presso proprie strutture. Per questo chiedono di modificare ulteriormente il protocollo: se ne parlerà domani con FIGC e FMSI, nei giorni a venire col governo. Anche se finora, sotto questo profilo, dall’esecutivo sono arrivate ben poche aperture rispetto a soluzioni alternative.