Quella contro la SPAL può essere la gara della svolta? Una domanda dalla risposta complicata, su cui il tecnico del Milan Stefano Pioli non si è voluto sbilanciare in conferenza stampa: "Non mettiamo carro davanti ai buoi, manca ancora tanto. Voglio una squadra motivata, orgogliosa, positiva ed arrabbiata. La classifica non è quella che vogliamo e proprio per questo dovremo metterci qualcosa in più".