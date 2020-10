No al Celtic, sì all'Olympique Lione: dopo Rugani, anche De Sciglio verso il prestito in Ligue 1

Dopo Daniele Rugani, giocatore passato ufficialmente al Rennes con la formula del prestito secco, per la Juventus si avvicina un'altra cessione sempre con la stessa formula a un club di Ligue 1. Negli ultimi minuti nuovi segnali positivi per il trasferimento in prestito all'Olympique Lione di Mattia De Sciglio: dopo aver detto no al Celtic, il terzino ex Milan ha dato la sua disponibilità a un trasferimento all'OL.