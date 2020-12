No al super tridente: Pirlo sfugge alla tentazione che ha affascinato anche Sarri

vedi letture

No al super-tridente. Così Andrea Pirlo ha rimandato il sogno di chi immagina Ronaldo, Morata e Dybala in campo insieme, lì davanti nell’attacco della Juventus. Una suggestione alla quale lo stesso tecnico in tempi non lontanissimi aveva aperto, e che per il momento resta accantonato. Questione di equilibri, soprattutto tra assenti e presenti, in vista dei prossimi appuntamenti: con lo spagnolo squalificato nel derby, inutile rischiare in Champions.

Dall’HDR alla RMD. Su quella suggestione, in fin dei conti, si era impantanato il suo predecessore, Maurizio Sarri, tentato dal terzetto Higuain-Dybala-Ronaldo e poi schiantatosi anche sull’impossibilità di dare alla squadra una qualche sostenibilità. Così anche Pirlo, per ora, se ne tiene alla larga: con tanti giovani e forti sulle fasce, del resto, sarebbe come giocarsi tutte le carte dal primo minuto. E lasciare sguarnita la squadra dalla cintola in su. Non proprio l’ideale, mentre il bresciano cerca tranquillità.