No Ciro, no party. Senza Immobile la Lazio perde tanto e segna poco

L'assenza di Ciro Immobile dai convocati di Simone Inzaghi per la Champions League, più precisamente per la sfida di stasera allo Zenit San Pietroburgo, mette nei guai il tecnico della Lazio, che di rado rinuncia di propria volontà all'attaccante di scuola Juve. E quando lo fa, i risultati non certo ottimali. Ecco perché, la positività di Immobile al tampone UEFA (differentemente da quanto succede in Italia, ndr) è un grosso problema per la Lazio, che stasera si giocherà una bella fetta di qualificazione agli ottavi senza il suo riferimento offensivo.

A lui Inzaghi ha rinunciato una sola volta nella scorsa stagione di Serie A, contro Inter e Milan: doppia sconfitta (0-1 e 0-3), con la formazione biancoceleste che non è mai riuscita ad andare in gol. Passando a quella attuale, il discorso non migliora: assente contro la Sampdoria per rosso nella precedente sfida, ecco un altro pesante tonfo per la formazione di Inzaghi. 3-0 per la Sampdoria a Marassi e la consapevolezza che a Ciro non si può proprio rinunciare: tornato il bomber napoletano, ecco ritornare le vittorie, 2-1 al Bologna e rocambolesco 4-3 sul Torino. L'unica eccezione relativa all'ultimo anno e mezzo riguarda proprio l'ultimo incrocio europeo: contro il Club Brugge è arrivato un 1-1 con gol di Correa.