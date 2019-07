No del Besiktas al Marsiglia per Medel: la Fiorentina resta alla finestra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Niente Olympique Marsiglia per Gary Medel, almeno per ora. Il Besiktas in queste ore avrebbe infatti rifiutato, secondo quanto riporta Fanatik, un'offerta presentata dal club biancazzurro per l'acquisto dell'esperto centrocampista cileno. La Fiorentina, intanto, resta alla finestra, ma non sarà facile convincere il club turco a liberarsi di uno dei suoi leader.