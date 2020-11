No della Fiorentina al Flamengo per Pedro: da non escludere il ritorno del brasiliano a Firenze

Pedro Guilherme, in Brasile, ha già convinto tutti, ma ancora non c'è accordo tra il Flamengo e la sua Fiorentina per la sua permanenza in patria. Il problema fondamentale è legato alla liquidità economica del club rossonero, che rispetto a un anno fa - quando ha preso in prestito il giovane attaccante - non dispone dei soldi necessari per riscattare il calciatore (per il quale ancora non è scattato l’obbligo di acquisto).

La società di Rio ha per il momento tentato due strade con Commisso: l’allungamento del prestito di altri sei mesi (ma la Fiorentina ha risposto subito “no, grazie”) e il recente pagamento dilazionato del cartellino della punta, sulla quale in questo momento i viola non sembrano essere molto convinti. Il muro contro muro, dunque, va avanti anche se i due club si stanno parlando con apparente serenità. Ciò che tuttavia per la prima volta viene fatto sapere dal Brasile - secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it - è che se prima sembrava ampiamente scontato che Pedro sarebbe rimasto nella sua patria anche nel 2021 ora, all’improvviso, tutto è tornato in ballo. Persino la (remota) possibilità che il classe ’97 possa tornare a Firenze.

La Fiorentina nel frattempo studia il da farsi e qualora non dovesse andare in porto il riscatto del giocatore con il Flamengo sarebbe pronta a sedersi al tavolo con altre società (un paio di richieste sono arrivate dal Portogallo) per vedere di sbrogliare subito la matassa e non rimandare il discorso all’estate.