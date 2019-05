© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Antonio Conte è poco convinto e Maurizio Sarri sembra molto più saldo sulla panchina del Chelsea. Il casting della Roma per il post Ranieri non procede spedito. Così, riporta Il Messaggero, i giallorossi sarebbero pronti a virare su Gian Piero Gasperini. La cui Atalanta, però, è più vicina alla Champions di quanto non lo sia la Roma: ragion per cui il tecnico di Grugliasco, che peraltro non sembra entusiasta del ruolo di terza scelta, potrebbe essere anche il terzo a snobbare le sirene capitoline. Resta in piedi l'ipotesi Marco Giampaolo, che per ora non ha ricevuto alcuna chiamata, riferisce il quotidiano. Si attende il coniglio dal cilindro?