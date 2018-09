No mas Joya: Parma-Juve apre il "caso Dybala" per i Campioni d'Italia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la prova non scintillante di Verona, sono già due panchine di fila per Paulo Dybala, protagonista involontario della "fake news" della settimana finale del mercato europeo: qualche mitomane lo avrebbe voluto a Madrid, la Joya è rimasta a Torino, dove Allegri fa fatica a vederlo in campo con Cristiano Ronaldo. Confermato il tridente visto contro gli uomini di Inzaghi, che vede tanto fisico e poco spazio alla creatività del numero 10 bianconero, confinato in panchina anche al Tardini di Parma. Che la presenza di Cristiano Ronaldo in campo sia troppo ingombrante per il non pienamente maturo attaccante sudamericano? Con altre 35 partite da giocare e gli impronosticabili cammini in Coppa Italia e Champions League davanti, forse è presto per parlare di rapporti difficili tra l'argentino e il tecnico bianconero, ma due panchine di fila aprono sicuramente un caso spinoso da chiarire e risolvere il prima possibile per i Campioni d'Italia e per la Joya stessa.