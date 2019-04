© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma non è di certo guarita, anzi. Ma la sfida pareggiata contro la Fiorentina ha comunque mostrato una squadra in crescita che nel finale di stagione non può far altro che migliorare. Sul piano del gioco qualcosina in più si è visto, ma le risposte migliori Ranieri le estrapolerà certamente dall’atteggiamento, dei singoli e della squadra, sul campo. Sotto per due volte, la squadra non si è disunita (mica facile di questi tempi) ed è anzi riuscita a rispondere con forza e personalità alle reti gigliate. Con l’aggravante ovvia che pesa come un macigno su quella di Gerson…

Del risultato abbiamo detto, un 2-2 che non può far di certo felici dopo due ko. Senza contare che la prossima sarà nella Marassi blucerchiata. Ma la classifica, in attesa dell’Atalanta, resta tutto sommato aperta. La Roma ha guadagnato un punto sulla Lazio (raggiungendola) e la Samp (ora staccata di 3 lunghezze), ma ne ha pure persi due nei confronti del Toro. E con 8 giornate da giocare (9 per Lazio e Atalanta), le squadre appaiate al quinto posto sono addirittura 4.