Nodo quarantena, Spadafora: "La FIGC ha accettato di giocare secondo le regole attuali"

Ospite di Porta a Porta su RaiUno, il ministro dello Politiche Giovanili e dello Sport, Vincenzo Spadafora, analizza, ulteriormente rispetto alle anticipazioni già filtrate in giornata, il tema della quarantena in caso di nuova positività prevista dall’attuale protocollo (qui il punto sulle vicende di giornata): “In realtà, il primo protocollo presentato dalla FIGC testimoniava la disponibilità delle leghe di accettare le norme attualmente in vigore. Poi hanno proposto una modifica, ma per ora hanno accettato quelle regole”.

Perché non autorizzare fotografi e giornalisti?

“Il presidente Gravina mi ha scritto una lettera e abbiamo autorizzato già per la prossima partita di domani (la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, anche se in giornata l’ad di Serie A, De Siervo, ha dichiarato che i giornalisti potranno comunque essere al massimo in 10, ndr)”.