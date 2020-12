Noia a Marassi nei primi 45'. Genoa e Milan all'intervallo senza reti e con poche emozioni

Noia a Marassi dopo i primi 45', tanto da indurre l'arbitro Orsato a non concedere nemmeno un secondo di recupero, Zero reti, poche emozioni, praticamente nulle nella prima mezz'ora con qualche lampo giusto negli ultimi minuti.

Rolando Maran cambia il tandem offensivo: Shomurodov-Destro sostituiscono Scamacca, che si accomoda in panchina e Pjaca che arretra sulla linea di centrocampo, partendo da sinistra. Criscito e Badelj di rientro, ma non vengono rischiati. Si rivede Ghiglione, gli farà spazio Rovella.

Stefano Pioli tiene a riposo Théo Hernandez ed è questa la notizia più rilevante. Il francese fin qui ha giocato tutte le partite di campionato, non venendo mai sostituito. Spazio al portoghese Dalot che si è disimpegnato bene sulla corsia sinistra in Europa League. Confermato Kalulu al centro della difesa, preferito ancora una volta a Duarte. Seconda panchina per Musacchio dopo la gara con lo Sparta Praga, prima convocazione in questo campionato. Tonali confermato al posto dell'infortunato Bennacer. Castillejo preferito a Saelemaekers. Spazio a Leao dal 1' a sinistra con Rebic ancora una volta punta centrale.

Milan poco brillante, consumato dalla sequenza di partite e dagli infortuni che stanno riducendo la rosa all'osso. Dalot non garantisce la spinta di Théo, Leao a sinistra non sfonda e nemmeno Castillejo sull'out opposto. Rebic al centro dimostra ancora una volta di essere a disagio. Tuttavia è il croato a creare l'unica vera occasione dei rossoneri con una splendida giocata individuale, nella quale si libera di due difensori prima di calciare in porta, trovando la grande risposta di Perin. Un'occasione ghiotta anche per il Genoa, con Mattia Destro, bravo a lavorare un pallone spalle alla porta, concludendo con un diagonale che finisce fuori di poco. Buone sensazioni fin qui da Kalulu in difesa: il francese è alla prima da titolare in Serie A e sta mostrando una personalità interessante per i suoi 20 anni.