Noia e tanti errori alla Sardegna Arena: Cagliari-Torino 0-0 al 45'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanti sbadigli, zero occasioni e qualche errore di troppo. Il primo tempo della Sardegna Arena si può riassumere in pochissime parole: Cagliari e Torino hanno dato vita a uno spettacolo eufemisticamente poco entusiasmante, con le difesa a spadroneggiare grazie anche alla totale mancanza di qualità nelle giocate. Gli unici brividi, in 45', sono stati offerti dal leggero problema al ginocchio per Baselli e dallo scontro tra Romagna e Belotti: il difensore di casa, ferito alla testa, è stato fasciato con il consueto turbante. Il primo tiro in porta, senza troppe pretese, lo ha scagliato Meité al terzo minuto di recupero. Fischi del pubblico al duplice fischio di Pasqua, si ripartirà dallo 0-0.