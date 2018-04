Non è (e non deve mai essere) una questione di sensibilità

© foto di www.imagephotoagency.it

"Bisogna avere la sensibilità per capire quello che sta succedendo. L'arbitro ha fatto la sua partita, quello che doveva fare, ma è una questione di sensibilità che deve albergare in ogni uomo".

E ancora: "Non è una questione di saper arbitrare: di aver visto, di non aver visto. Devi aver visto innanzitutto la partita d'andata e quello che è successo nella gara d'andata e poi al ritorno in un episodio simile sei un po' più sereno per fischiare cose eque".

Sono queste appena riportate le parti salienti del discorso di Gianluigi Buffon, capitano della Juventus, subito dopo la partita di ieri contro il Real Madrid, Il riferimento, come è facile immaginare, è al rigore concesso nel terzo minuto di recupero del secondo tempo ai campioni d'Europa. Un intervento rischioso di Benatia su Lucas Vazquez, che stava da due passi depositando la sfera in fondo al sacco e che viene spinto. Un intervento che, senza il carico emotivo della partita, sarebbe stato sanzionato senza tutto questo clamore.

Anche le moviole di oggi, sicuramente più scevre da condizionamenti rispetto a quelle a caldo della serata di ieri, in maniera quasi unanime puniscono la leggerezza difensiva più che la punizione. "Spinta ingenua che ha affossato Vazquez", scrive Repubblica. "C'è un minimo appoggio con le mani e pure un appoggio all'altezza dell'ascella. Intervento interpretabile", scrive la Gazzetta dello Sport.

Appunto. Al massimo l'episodio può essere rivisto per avere una idea più chiara su un intervento che, anche se visto 20 volte, non dà comunque alcuna certezza in un senso o nell'altro. E in questa direzione, meglio che Alexander Ceferin faccia un passo indietro e implementi la VAR anche nelle competizioni UEFA. Ma non si può gridare allo scandalo, né fare appello alla sensibilità. Che non può e non deve essere un grado di giudizio, anche in una serata che si sta trasformando in un favole e che al fotofinish ti sbatte in faccia il tuo incubo peggiore. Perché il regolamento non è fatto di sensibilità, ma di regole che possono essere meglio applicate usufruendo di un ausilio tecnologico.

Ma quella di ieri è un'altra questione. E' il fascino e la crudeltà del calcio, che va accettato anche quando ti porge il suo lato peggiore. Soprattutto se sei un campione e ti chiami Gianluigi Buffon.