Non basta Ibra al Milan: a San Siro con la Samp è 0-0

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

0-0 tra Milan e Samp nella prima gara del 2020 che ha visto anche il secondo esordio in carriera di Zlatan Ibrahimovic con i rossoneri. Molto più pericolosa la squadra di Ranieri, soprattutto nella ripresa.

PRIMO TEMPO - Poche occasioni in avvio di partita e per tutta la prima parte della sfida, dove Claudio Ranieri è stato costretto a due cambi. Prima il forfait di Ramirez per un problema al ginocchio, poi quello di Depaoli, che era subentrato proprio all'uruguaiano poco più di dieci minuti prima: al suo posto Jankto che nel finale di tempo aveva anche trovato il gol del vantaggio blucerchiato annullato però per posizione di fuorigioco di Gabbiadini, autore poi dell'assist decisivo.

BOTTA E RISPOSTA - In avvio di secondo tempo chance per Calhanoglu ma il potentissimo tiro del turco è risutato troppo centrale e Audero ha bloccato a terra. Occasionissima per la Sampdoria poi al 50' con Gabbiadini che solo davanti a Donnarumma si è fatto ipnotizzare dal portiere del Milan.

DENTRO IBRA - Al 55' il momento che tutti stavano aspettando, ovvero quello dell'ingresso in campo di Zlatan Ibrahimovic che ha preso il posto di uno spento Piatek. Nello stesso momento dentro anche Leao al posto di Bonaventura, con Calhanoglu passato a fare la mezzala. Al 57' è però stata la Sampdoria a sfiorare il vantaggio ancora con Gabbiadini ma Donnarumma è stato bravo a dirgli di no e sulla ribattuta Vieira non è riuscito a battere l'estremo difensore rossonero a porta sguarnita. Un minuto dopo altra super occasione per lo stesso Gabbiadini che saltato Donnarumma fuori area ha sparato alto.

IL MILAN CI PROVA - L'ingresso in campo di Ibahimovic ha comunque dato la scossa al Milan che nel secondo tempo ha provato ad attaccare con più copntinuità rispetto alla prima frazione di gioco. Pericoloso Leao al 65' con un rasoterra sul primo palo deviato in corner da Audero. Al 71' chance per Leao che non è però riuscito a segnare mandando alto il suo pallonetto su ottima sponda di Musacchio.

IL FINALE - Dopo un secondo tempo a ritmi molto alti nell'ultimo quarto d'ora le due squadre sono sembrate molto stanche e le occasioni da gol sono diminuite. Niente da fare per il Milan che ci ha comunque provato fino all'ultimo seppur con pochissima lucidità negli ultimi 16 metri.