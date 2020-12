Non basta la solita Samp, il Napoli vince 2-1 in rimonta nella prima di Serie A al Maradona

Le scelte di formazione – Gattuso non sottovaluta l'impegno, lanciando il messaggio anche nella scelta degli uomini: davanti ci sono i titolari, al netto dell'infortunio di Osimhen, col solo Lozano fuori in favore di Politano. Meret in porta, a sinistra ecco anche Ghoulam. Ranieri, invece, deve fare i conti con qualche giocatore non al meglio fisicamente: Tonelli e Gabbiadini siedono in panchina, con Colley al centro della difesa e Verre alle spalle dell'unica punta Quagliarella. Ekdal e non Adrien Silva in mediana.

Il Napoli gioca ma la Samp contiene – La partenza era abbastanza immaginabile, con la squadra di Gattuso che cerca di condurre i tempi del gioco già dalle prime battute. Zielinski prova ad aprire le danze da fuori area un paio di volte, ma o trova Audero attento, o è lui a sbagliare comunque la misura della conclusione. La Sampdoria però è ben messa in campo da Ranieri, e non è una novità: gli spazi da attaccare scarseggiano, e i blucerchiati, oggi in nero, in contropiede sanno come colpire.

In vantaggio ci vanno gli ospiti – Allo stadio Diego Armando Maradona, è la Sampdoria a sbloccare l'incontro. Lo fa con la sua arma caratteristica: la ripartenza. Buon lavoro di Verre in rifinitura: pallone sulla fascia mancina dove Jankto brucia Di Lorenzo e non lascia scampo a Meret. Samp avanti, e Napoli che fatica a costruire una reazione decisa. Dopo qualche minuto di passo ancora troppo lento, ci provano prima Mertens e poi Insigne, ma entrambi non riescono a superare Audero. Un brutto Napoli rientra negli spogliatoi in svantaggio.

Gattuso cambia e impatta – Il suo tecnico, allora, non ci pensa su due volte: fuori Fabian Ruiz e un inoffensivo Politano, dentro all'intervallo Petagna e Lozano, con un Napoli sbilanciato in avanti. Che arriva subito al gol del pari: Insigne lotta caparbiamente con Candreva in area e conquista un pallone conteso, palla per Mertens che trova Lozano con un cross al bacio. Il messicano si tuffa e di testa fa 1-1. Scatenato l'ex PSV, che all'ora di gioco lascia partire una bella sventagliata bassa col destro. Audero, stavolta, è salvato dal palo. I cambi dell'intervallo, però, si rivelano decisivi: ancora un super Lozano che accelera a destra, prima di un cross perfetto per Petagna. Il colpo di testa è preciso, e il Napoli al 68' l'ha ribaltata.

I blucerchiati accusano il colpo – Il gol di Petagna suona quasi come una sentenza, e finisce per tagliare le gambe agli uomini di Ranieri. Dopo quasi settanta minuti di match al limite della perfezione, la Samp si è ritrovata sotto per via di un paio di lampi. Un colpo troppo duro da digerire, specie contro una squadra forte come quella di Gattuso. Che ringrazia, portandosi a casa l'intera posta in palio in rimonta, vincendo così la prima partita di Serie A allo stadio Diego Armando Maradona, e puntando a zone sempre più nobili della classifica.