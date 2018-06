Non c'è luce in fondo al tunnel. E l'Olanda è messa peggio di noi

© foto di www.imagephotoagency.it

Quali sono le cose buone di questo Italia-Olanda? Probabilmente il primo tempo, quando dopo un gol - giustamente annullato - sono arrivate altre quattro occasioni (contro le zero degli olandesi) che potevano sbloccare il risultato. Belotti, Verdi, Criscito hanno sbagliato, o sono stati sfortunati, nel momento della conclusione. E poi, nella seconda frazione, l'inserimento di Federico Chiesa ha dato vivacità in un momento cupo, con gli arancioni che stavano crescendo in maniera esponenziale.

L'uno a zero italiano è arrivato nel momento peggiore, l'espulsione di Criscito ha dato l'impressione di un calo di tensione quando, finalmente, si erano sciolti i muscoli da parte di tutti. Niente vittoria, alla fine, perché Ake, a poco dal termine, ha trovato il pareggio per gli Oranje. Squadra povera, quella olandese, mentre l'Italia sembra ancora psicologicamente bloccata, con grosse difficoltà nel cercare la giocata risolutiva. Fa sorridere pensare che nelle ultime tre partite in Italia, quelle contro Macedonia, Svezia e Olanda appunto, siano arrivati solamente due gol. A far capire come il nostro problema sia dare quella qualità che non ci ha mai contraddistinto nei momenti cruciali. La differenza è che, stavolta, non è nemmeno arrivata la fase finale.