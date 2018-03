Non c'è Var, ma Inzaghi protesta lo stesso: nel mirino la parata di Bokyo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio protesta, tramite Simone Inzaghi ma non solo. Anche senza la presenza del VAR, il tecnico biancoceleste ha a lungo protestato verso l'arbitro per una presunta parata del portiere Denys Boyko - al 43' - fuori l'area di rigore ucraina, sul pallonetto di Immobile lanciato a rete da Leiva. Nulla da fare, però, per la Lazio di Inzaghi perché l'arbitro spagnolo Jesús Gil Manzano ha lasciato proseguire il gioco. Il replay, tra l'altro, non chiarisce appieno la scelta del direttore di gara. I biancocelesti, al 45', sono in vantaggio 1-0 e nella ripresa proveranno a rendere realtà la qualificazione ai quarti. Assolutamente alla portata, per quanto visto nella prima frazione.