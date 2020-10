Non c'è due senza tre: il Toro trova anche il 2-1. A segno Lukic, assist di Belotti

vedi letture

Non c’è due senza tre, e il Torino dilaga in casa del Sassuolo, come se i granata si fossero risvegliati dopo il pari neroverde. Il 3-1 arriva firmato Sosa Lukic: il centrocampista combina con Belotti, che chiude l’uno-due col compagno e con generosità scarica. Rasoiata di destro dal limite dell’area, tiro a incrociare che non lascia possibilità di replica a Consigli, costretto ancora una volta a raccogliere la palla dalla rete.