Non c'è nulla da festeggiare. Icardi tra tormenti e fisioterapia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Chissà come avrà reagito Mauro Icardi quando ieri sera, intorno alla mezzanotte, avrà visto l'augurio social dell'Inter per il suo 26esimo compleanno con il bomber argentino ripreso rigorosamente senza fascia. Il calciatore di Rosario sta vivendo giorni tormentati, da circa una settimana non è più il capitano nerazzurro e la scelta, unilaterale, continua ad angosciare il centravanti argentino. Che nonostante le tante dichiarazioni, le lacrime, gli attacchi e le difese quella decisione proprio non l'ha buttata giù e vuole che l'Inter gli consegni nuovamente quella fascia.

Un passo indietro che non ci sarà, e che quindi consegna al mondo nerazzurro un caso destinato ad andare avanti ancora per tanto tempo, fino al termine di questa stagione. Icardi anche oggi ha svolto seduta fisioterapica per curare l'infiammazione al ginocchio destro. Una linea che l'Inter e il giocatore portano avanti di comune accordo per evitare un confronto che chissà quando avverrà. Difficile credere all'infortunio di Icardi se mercoledì scorso, nel giorno della vigilia, il calciatore era regolarmente in gruppo e pronto a partire per Vienna. Poi il tweet bufera, la decisione dell'argentino di non partire con la squadra e l'inizio di un lavoro a parte che cela un malcontento difficilmente placabile.

La verità è che dopo le tante dichiarazioni di questi giorni Icardi e l'Inter sono ancora al punto di partenza. Giuseppe Marotta ha preso una decisione che l'ex capitano non è intenzionato ad accettare. Il preludio a un addio che, a meno di nuovi colpi di scena, è destinato a consumarsi la prossima estate.