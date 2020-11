Non c'è pace in casa Inter. Dopo Brozovic, anche Kolarov è risultato positivo al Covid-19

Non c'è pace in casa Inter, con le ultimissime notizie in tema di Covid-19 che vedono protagonista suo malgrado la squadra nerazzurra. Come comunicato dallo stesso club, dopo Brozovic anche il serbo Aleksandar Kolarov è stato trovato positivo al Coronavirus: "FC Internazionale Milano comunica che Aleksandar Kolarov è risultato positivo al tampone effettuato ieri al rientro dalla convocazione con la propria nazionale. Il giocatore, completamente asintomatico, seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario".