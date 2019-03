Non c'è rosa senza spine: Juve, la nuova missione è recuperare Douglas

Fonte: Inviato a Torino

Non c’è rosa senza spine. E qualcuno assicura di aver visto Douglas Costa abbastanza sciolto nella corsa, a margine del 3-0 della Juventus sull’Atletico Madrid. Nessuno gridi al miracolo: la versione ufficiale è che il brasiliano abbia avuto una ricaduta, non v’è motivo di metterla in dubbio. Il Flash brasiliano ha tentato il recupero ma non è riuscito. Altrimenti, perché metterlo in gruppo e sbandierare il suo rientro, per poi tornare sui propri passi?

Superato l’ostacolo Atletico, Douglas Costa ha ora tutto il tempo di recuperare con calma, in vista del prossimo impegno Champions. Magari di provare a tornare il giocatore che nel girone di ritorno 2017/2018 ha spaccato la Serie A in due. Dimenticare il “fattaccio Di Francesco” e qualche problema di troppo, in campo e fuori, che ne hanno comunque limitato la stagione. È la grande missione di Allegri, che ieri sera ha fatto di necessità virtù, ha un Bernardeschi versione deluxe, un Dybala che come dodicesimo lo vorrebbe qualsiasi allenatore al mondo, uno Spinazzola in più. Riuscisse a recuperare Douglas Costa, avrebbe un’ulteriore freccia da incoccare nell’arco che punta Madrid.