Non c'è solo Caputo, l'Empoli si aggrappa alla A con i bomber di scorta

Dei 27 gol siglati dall'Empoli fino al 3-0 contro il Sassuolo, 11 erano arrivati da piedi di Francesco Caputo. Perso il compagno di fusione Donnarumma, il bomber di Altamura non ha perso lo smalto e alla seconda esperienza in A ha dimostrato di meritare questi palcoscenici. Ma anche di sapersi fare da parte. L'Empoli più convincente della stagione, infatti, trionfa anche senza il suo cannoniere.

Merito del gruppo, si dice. Merito del mercato: dal Cagliari è arrivato Diego Farias, che il suo contributo ai sardi non l'ha mai fatto mancare. Sicuri che in rossoblù non lo rimpiangeranno? Merito del bomber di riserva: l'Empoli ha trattenuto a tutti i costi Rade Krunic, richiestissimo nel mercato invernale. Il perché, forse, si è visto anche oggi. La salvezza, per i toscani, resta un obiettivo complicato: un 3-0 non basta, per sedersi sugli allori. Però, se un 3-0 può insegnare qualcosa, è che non c'è soltanto Caputo. Ma una squadra che a rimanere in A ci tiene eccome.