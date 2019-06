© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gigi Buffon non ha alcuna intenzione di appendere i guantoni al chiodo e, dopo la breve parentesi al Paris Saint-Germain, sta valutando le offerte per continuare a giocare da protagonista in Champions League. La società che ha mostrato maggiore interesse per il portiere azzurro è il Porto, alla ricerca del sostituto di Casillas, ma in Italia si sarebbe mosso a sorpresa un club che nella prossima stagione disputerà la massima competizione europea: secondo Sky Sport, l'Atalanta avrebbe presentato un'offerta per l'ex numero uno bianconero, che però non vorrebbe tornare in Italia.