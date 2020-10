Non c’è spazio per Khedira: fuori dai piani della Juve e out dalla lista Champions

La Juventus ha consegnato nella giornata di ieri alla UEFA la lista dei giocatori utilizzabili per la fase a gironi della Champions League. L’avventura in Europa comincerà il prossimo 20 ottobre sul campo della Dinamo Kiev che sfiderà i bianconeri per il passaggio agli ottavi di finale assieme a Barcellona e Ferencvaros. Nell’elenco comunicato dal club non figura, come previsto, Sami Khedira mentre c’è spazio per Gianluca Frabotta e Manolo Portanova.

KHEDIRA OUT - Dall’insediamento di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus le sue idee su quello che sarebbe stato il futuro di Sami Khedira convergevano esattamente con quelle della dirigenza: il tedesco era fuori dai piani tecnici e, due mesi più tardi, continua a esserlo. Testimonianza evidente di questa presa di posizione è l’assenza dall’elenco dei giocatori a disposizione per gli impegni europei nella quale non figura l’ex Real Madrid. Troppi i problemi fisici che ne hanno condizionato le ultime due stagioni, difficile la collocazione negli schemi del nuovo allenatore fortemente indirizzati verso dinamismo ed esplosività. Fabio Paratici ha cercato fino all’ultimo, nel vero senso della parola con offerta per la rescissione anche nella giornata di lunedì, di risolvere la situazione Khedira nello stesso modo in cui è stata gestita quella relativa a Matuidi e Higuain. La risposta da casa Khedira è sempre stata netta: no all’addio alla Juve, considerate anche le poche offerte giunte sul tavolo del 6 bianconero, e convinzione di poter far cambiare le idee a Pirlo. Che finora però ha proseguito nella sua direzione.

SPAZIO A FRABOTTA E PORTANOVA - All’interno della lista Champions League hanno invece trovato spazio l’esterno sinistro nato nel 1999 Gianluca Frabotta e il centrocampista del 2000 Manolo Portanova. A differenza del primo, il figlio d’arte rientra assieme a Pinsoglio come Club Trained Player (non obbligatori e fino a un massimo di 4), ossia quei giocatori con almeno tre stagioni intere fra i 15 e i 21 anni in bianconero tra prima squadra, Under 23 e settore giovanile. Frabotta invece, unica alternativa di piede mancino ad Alex Sandro assieme a Bernardeschi, fa parte dei 21 inseribili liberamente di cui almeno 4 cresciuti a livello calcistico in Italia. Enorme occasione per il classe 1999: arrivato a Torino per l’Under 23 dal Bologna nell’estate del 2019, poco più di un anno più tardi sarà a disposizione della prima squadra della Juventus.