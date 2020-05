Non c'è un nuovo Vucinic: "Io ero completo, oggi non mi rivedo in nessuno"

Mirko Vucinic, ex attaccante di Lecce, Roma e Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky ieri sera. Queste le sue parole su suoi eventuali eredi nel calcio di oggi: "Io ero in grado di giocare in tanti ruoli in attacco, addirittura ho giocato anche come centrocampista e non fu una bella esperienza perchè col Manchester perdemmo 7-1. Non mi rivedo in un giocatore di questa serie A".