Non cambiare per cambiare davvero: Inter, giusto confermare Spalletti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Avanti con Luciano Spalletti. A prescindere da quello che è e da quello che sarà. L'Inter in piena corsa Champions ha già fatto la sua scelta. Dopo l'ultimo ko interno contro la Juventus, i nerazzurri hanno quattro punti di svantaggio dalle romane. Un gap difficile da colmare a tre giornate dalla fine, ma che non sembra spostare di un millimetro la posizione della società in merito a chi sarà la guida tecnica nella prossima stagione. "Siamo contenti del lavoro di Spalletti, vediamo come lui e il suo staff si dedicano alla causa dell'Inter: per noi Spalletti è il presente e anche il futuro dell'Inter", ha detto il direttore sportivo Piero Ausilio.

Dichiarazioni che vanno in controtendenza rispetto a quanto accaduto nel recente passato. Perché imparare dagli errori vuol dire anche cambiare rotta, anche se il tuo obiettivo minimo fissato ad agosto sembra sfuggire di mano. I risultati - dieci punti in più rispetto alla passata stagione - sono sotto gli occhi di tutti e le colpe per una stagione che poteva andare diversamente sono almeno da dividere con tutte le altre componenti, soprattutto con una proprietà che aveva promesso nomi e budget altisonanti. Salvo poi fare due-tre passi indietro nel nome del Fair Play Finanziario.

Giusto allora evitare l'ennesima inutile rivoluzione. Il ciclo Spalletti è appena iniziato e può proseguire sotto altri auspici. A patto però che anche il club faccia la sua parte.