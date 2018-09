Non chiamatela sorpresa. Il Sassuolo ha il miglior attacco della Serie A

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cinque anni fa era una matricola o poco più, ma il Sassuolo è da tempo diventato una splendida realtà. Lo dimostra la programmazione della società neroverde, capace di mettere alle spalle un paio di stagioni al di sotto delle aspettative per ripartire con De Zerbi in panchina. Pochi mesi di lavoro e l’ex tecnico del Benevento è riuscito a plasmare una squadra a sua immagine e somiglianza, con un gioco spettacolare che ha portato la sua formazione a essere la più redditizia in area avversaria. Quattordici gol in sei gare di campionato e terzo posto in classifica, dietro soltanto a Juventus e Napoli. C'è da migliorare la fase difensiva, visti gli otto gol subiti, ma con un simile rendimento offensivo è un aspetto che può essere curato in un secondo momento. L’Europa che conta sarà un obiettivo difficile da raggiungere, ma il ritorno nella seconda coppa continentale sembra una strada percorribile dai neroverdi. Le avversarie più accreditate ad arrivare in Europa League sono avvisate, da qui a maggio ci sarà da fare i conti col Sassuolo di De Zerbi.