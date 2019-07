Non è un paese per giovani: la Serie A perde i suoi gioiellini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Puntare sui giovani, coltivare il vivaio" è il mantra che si ripete da anni in Italia, in particolar modo da quando la nostra Serie A ha smesso di essere l'Eldorado.

La cessione ufficiale di Patrick Cutrone al Wolverhampton e quella imminente di Moise Kean all'Everton smentiscono ancora una volta i buoni propositi. Cambiano rispetto al passato le ragioni.

PLUSVALENZE CERCASI Se fino a qualche anno fa il giovane non veniva prestato per mandarlo a farsi le ossa e magari ritornare una volta "grande", questa volta è la necessità di fare plusvalenze a motivare questi movimenti. Il giovane del vivaio garantisce non solo la plusvalenza piena ma a quest'età e con un ingaggio non da big è più facilmente piazzabile. Da qui l'addio di Cutrone, nonostante sia stato il terzo giocatore più giovane della storia del Milan ad andare in doppia cifra. E parliamo di solo un anno fa. 18 milioni (più 4 di bonus), guadagno che André Silva, per fare un nome, non avrebbe garantito.

Moise Kean, classe 2000, è il primo millennial ad aver segnato in Serie A, esordito e segnato in Nazionale. Praticamente un predestinato. Si è preso la scena a campionato in corso quando è stato chiamato in causa. Ma 40 milioni anche qui tutti di plusvalenza, a maggior ragione col giocatore in scadenza, hanno avuto la meglio in nome del bilancio della Juventus. Sarà l'Under 20 italiano più caro di sempre, se lo godranno altrove.

I PRECEDENTI Non sono i soli: Pietro Pellegri è da oltre un anno nel Principato di Monaco. Classe 2001, i problemi fisici ne hanno pesantemente condizionato il rendimento ma quando è sceso in campo si è tolto lo sfizio di diventare il secondo marcatore più giovane del club (dietro un certo Mbappé). E dal prossimo anno in Ligue 1 c'è Raul Bellanova che ha lasciato il Milan per il Bordeaux. In questo caso oltre il danno, per i rossoneri, la beffa di averlo perso a parametro zero.

WHO'S NEXT? Il futuro potrebbe portare altri dolorosi addii: Gianluigi Donnarumma è rimasto al Milan solo perché l'offerta del Paris Saint-Germain non è stata ritenuta all'altezza. Parigini che seguono Sandro Tonali, il quale resterà a Brescia ancora quest'anno prima di prendere il volo. E occhio a Nicolò Zaniolo, con il Tottenham che si prepara all'addio di Eriksen.