Non la miglior SPAL della stagione. Ma la salvezza ora è una formalità

SPAL-Genoa 1-1 (37' Felipe, 56' Lapadula)

Un pareggio che non regala la certezza matematica della salvezza alla SPAL, ma con 39 punti e 10 lunghezze di vantaggio (virtualmente 11 visti gli scontri diretti) sull'Empoli terzultimo gli uomini di Semplici potranno vivere le ultime 4 giornate di campionato con assolutà tranquillità.

La sfida col Genoa, squadra con un disperato bisogno di punti per evitare brutte sorprese nel finale, inizia nel migliore dei modi con la rete di Felipe su calcio d'angolo. Poi un secondo tempo in cui è arrivato il pareggio rossoblù e un finale di gestione senza rischiare granché. Nel mezzo le solite giocate in transizione e una coppia Petagna-Floccari leggermente al di sotto degli standard delle ultime gare. Ma come detto oggi, contro una diretta concorrente, era importante non perdere e smuovere la classifica dopo 5 vittorie nelle ultime 6 gare stagionali.

Un cammino importantissimo, quello degli ultimi 2 mesi della squadra guidata da Semplici, che permetterà a Lazzari e compagni di godersi senza ansie inutili gli ultimi 360' di stagione.