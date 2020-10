"Non piangiamoci addosso e non cerchiamo alibi", il messaggio di Gattuso alla squadra

"Il Napoli non dovrà piangersi addosso né andare alla ricerca di alibi". Questo, secondo La Repubblica, il succo del discorso che nella giornata di ieri Rino Gattuso ha fatto alla sua squadra per caricarla in vista del big match con l'Atalanta. Nell'ultimo allenamento a Castel Volturno, prima di trasferirsi nel ritiro all'Hotel Britannique, l'allenatore azzurro ha chiesto un Napoli combattente, come lui, che sappia fronteggiare il pericolo di un calo di tensione dopo le polemiche su Juve-Napoli e un lungo periodo di stop.