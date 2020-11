Non più figlio di: Marcus Thuram, dalla Champions alla Francia. Ora ci sono Juve, City e Barça

Fresco di convocazione in Nazionale, protagonista della straordinaria marcetta Champions del suo Borussia Monchengladbach, Marcus Thuram ha iniziato ad attirare le attenzioni e non solo per il cognome. Figlio d'arte, attaccante centrale, continua a segnare gol a grappoli e per questo aumenta la lista d'estimatori. Secondo la Bild sul giocatore ci sono Manchester City, Barcellona e anche la Juventus.