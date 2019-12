Non più oggetti misteriosi. Juve, ora Demiral e Rabiot sono risorse

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport parlando della Juventus analizza i casi di due giocatori che fin qui hanno avuto un rendimento piuttosto altalenante. Si tratta di Merih Demiral e Adrien Rabiot: il primo dopo un utilizzo praticamente nullo nella prima parte di stagione sta trovando spazio con la logica del turn-over e sta convincendo Sarri. Il Milan ha ritentato l'assalto in vista di gennaio, ma la Juve ha detto no forte anche di una valutazione che oramai tocca i 40 milioni di euro. Per quanto riguarda il francese, domani a Genova potrebbe partire titolare per la terza volta consecutiva, cosa mai successa da quando è alla Juve.