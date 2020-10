Non più solo il fratello di Lorenzo: Roberto Insigne, da affare low cost a leader del Benevento

Archiviato lo scivolone in Coppa Italia, il Benevento in questo turno di campionato chiuderà la sesta giornata di Serie A col posticipo del lunedì sera. Giocherà a Verona, contro un Hellas che è partito meglio rispetto a un anno fa e che rappresenta - anche in questo avvio di stagione - una delle note positive di questo campionato.

E' però partito bene anche il Benevento, che domenica scorsa nonostante la sconfitta ha fornito un'ottima prestazione al Vigorito contro il Napoli. Tra i protagonisti di giornata, anche in quella circostanza, l'attaccante Roberto Insigne, autore del gol del momentaneo vantaggio dei padroni di casa. Ormai non più solo fratello d'arte, Roberto Insigne è sempre più certezza di Inzaghi e rappresenta una scommessa vinta dal ds Foggia.

Cresciuto nel Napoli, l'attaccante classe '94 è sbarcato a Benevento nel 2018 dopo una lunga serie di prestiti. Anche in quel caso a titolo temporaneo. Ma il club sannita dopo la prima stagione decise di riscattarlo per 1.5 milioni di euro e lo scorso anno Insigne è stato tra i protagonisti della risalita nel massimo campionato. La società di patron Vigorito anche questa estate ha puntato su di lui e, nonostante qualche offerta, ha deciso di trattenerlo, esercitando l'opzione per il rinnovo del contratto fino a giugno 2022. Una scommessa vinta, dal Benevento e da Insigne. Finalmente non più solo un fratello d'arte.