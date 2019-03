Non segna, ma fa segnare. Duvan in ogni caso determinante per la Dea

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Duvan Zapata fa la differenza, anche quando non segna. Chi lo segue dai tempi di Napoli sa che l'ex Estudiantes non è soltanto un finalizzatore negli ultimi sedici metri, ma anche ottimo ad aprire varchi per i compagni. Chiedere a Josip Ilicic, autore del pari odierno contro il Chievo proprio su assist dell'ex Udinese e Sampdoria, ma anche a Masiello. Il difensore ha fallito un'ottima occasione in area avversaria, dopo un colpo di testa del colombiano a liberare il suo compagno che non ha inquadrato la porta di Sorrentino. Zapata è a quota 17 reti in Serie A, con un solo gol segnato nelle ultime cinque di campionato. Un dato certamente non favorevole alla Dea, che deve però trovare altre soluzioni offensive per vincere gare come quelle odierne. Dominate sotto il profilo del possesso palla, senza però portare a casa l'intera posta in palio. Per fortuna dell'Atalanta, Zapata oggi ha trovato il suo quinto assist in campionato. Sempre prezioso, il panterone nerazzurro.