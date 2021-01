Non si difende e non segna: la Lazio a Genova si compromette la corsa Champions

vedi letture

Corrono tutte, alla prima del 2021. Ma non la Lazio, che a Genova perde l'occasione di salire nei posti davanti sul treno della corsa Champions. La squadra di Inzaghi ora dista 6 punti dalla quarta piazza, occupata dal Napoli che ha ripreso il nuovo anno con il botto. Così come l'Atalanta, che sembra essersi ripresa dal torpore dei mesi scorsi. La Lazio invece no, non dà segnali e, oltre a una classifica che piange, non dà proprio l'impressione di poter volare di nuovo. Questa è la cosa più grave, per i biancocelesti. Inzaghi non si dice preoccupato ("perché nelle ultime tre gare la squadra ha fatto ottime prestazioni") ma deluso sì, perché "dovevamo portare via da Genova i tre punti".

Ormai è una costante. Inzaghi ha sempre chiesto continuità, ma puntualmente la sua squadra ha fallito. Un dato, su tutti: solo a cavallo tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre (con Bologna e Torino) ha ottenuto due successi consecutivi in campionato. Il pareggio (1-1) di ieri è la fotocopia di quello del 15 dicembre a Benevento. Immobile e Co. iniziano bene, domina, vanno in vantaggio ma non chiudono le partite. Poi prendono il gol e calano vistosamente nella ripresa: la Lazio non riesce né a segnare per chiudere la partita e né a soffrire per difendere il prezioso vantaggio acquisito. Non si sa cosa possa essere peggio: gioca col fuoco e puntualmente si brucia. E il pareggio di ieri è pesante, perché riporta tutta la Lazio con i piedi per terra. Come se fosse una sveglia da un idillio, quello dell'anno scorso, ancora nella mente di troppi. Di questi tempi era lanciatissima verso la corsa scudetto, adesso è tutta un'altra storia: con il nono posto, è compromessa anche la possibile qualificazione in Europa League se non c'è un cambio di passo. Mercoledì all'Olimpico arriva la Fiorentina: vincere è il primo step per riavere credibilità e per provare ad agganciare, proprio sugli ultimi posti, il treno pronto ad accelerare per l'Europa che conta. Ma potrebbe non bastare, se poi verranno commessi sempre gli stessi errori e non si trova la continuità necessaria per un viaggio importante.