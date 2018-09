Non si diventa campioni del mondo per caso

© foto di www.imagephotoagency.it

Ancora una volta, è un centrocampista completo, un giocatore di una modernità spaventosa e non un fuoriclasse dell'attacco, un fulgido esempio di classe e fantasia, la fotografia migliore della Juve di stasera: concreta, capace di soffrire ed andare ad un passo dal tracollo, ma in grado di reagire e di portare a casa i tre punti, senza badare troppo ai meriti, all'avversario, alla sorte. E sono tre su tre, con un gioco rivedibile e una solidità ancora tutta da costruire: niente male. La sopracitata fotografia non può che immortalare l'esultanza di Blaise Matuidi, campione del mondo di concretezza e giocatore ideale per un tecnico come Allegri, il quale anche ieri ha candidamente ammesso di fregarsene del bel gioco e che l'unico obiettivo suo e della sua squadra è vincere. C'è dunque ben poco da stupirsi se l'alfiere bianconero del successo di stasera è il freschissimo iridato di Russia, con la selezione nazionale francese. Un gol, fondamentale e non ci piove, ma soprattutto novanta minuti di inserimenti, di rincorsa al malcapitato avversario crociato, di difesa strenua della porta propria e di ripartenza per l'offesa a quella nemica. Un mostro, di efficacia, che giustifica pienamente la percorrenza della strada che (ri)porta al 4-3-3, piuttosto che al 4-2-3-1 che in tanti vorrebbero vedere come nuovo vestito per la Vecchia Signora.